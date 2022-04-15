حسن يوسف يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي (فيديو)

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري، حسن يوسف، عن اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي.

وقال يوسف، أمس الخميس، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر": "بعد وفاة الشيخ الشعراوي كنت هاتجنن علشان أعرف سبب وفاته فقعدت مع ابنه أحمد وزوج بنته وقالولي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة إمام الدعاة".

وأضاف: "الشيخ الشعراوي قال لأولاده اخرجوا وسيبوني، ووقفوا على باب الأوضة سمعوه وهو بيكلم السيدة عائشة والسيدة زينب والسيدة خديجة، وقال حتى أنت يا رسول الله، حتى أسلم الروح وتوفي، وأنا أخدت الجملة دي وحطتها في مشهد النهاية بمسلسل إمام الدعاة".

وتابع الفنان المصري: "تعلمت من الشيخ الشعراوي كتير، وعمر الشريف لما يعيش عمره كله في هوليود وقاللهم أحسن ممثل في العالم الشيخ الشعراوي لانه بيعطي الحرف والكلمة حقها، وتعلمنا منه كتير".

وأضاف : "الشيخ الشعراوي كان يقولي لما تلاقى ست بتبيع جرجير وفجل وتفاصل معاها وتقولك 10 تقولها 9 لأ اديها 11 دي شقيانة وتعبانة".