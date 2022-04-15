"عباس كامل" يتسبب في أزمة للفنان السوري جمال سليمان

المصدر: البيان

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تسبب الدور التمثيلي الذي جسَّد من خلاله الفنان السوري جمال سليمان شخصية مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل ضمن مسلسل "الاختيار 3" في أزمة فنية.

وواجه سليمان نقداً شديداً على منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص رأوا أنه لم يحسن إتقان اللهجة المصرية بشكل تام، على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على وجوده في مصر وتقديمه أعمال درامية مهمة.

وصبَّ فريق من متابعي المسلسل جام غضبهم على الشركة المنتجة للمسلسل، التي لاموها على سوء اخيار الفنان الذي يقوم بأداء هذا الدور الصعب.

يُذكر أن الاختيار هو الجزء الثالث من سلسلة مسلسلات تحمل الاسم نفسه، وقام ببطولة جزئه الأول أمير كرارة مجسداً شخصية العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة في العريش شمال سيناء، الذي توفي بعدما حقق العديد من البطولات الوطنية.

وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه منذ عامين، ويشارك في الموسم الرمضاني الحالي بوجود أربعة نجوم صف أول، هم: أحمد عز، وياسر جلال، وأحمد السقا، وكريم عبد العزيز.