الدراما الرمضانية عبر حسابات قنوات دبي.. نجاحات متميزة ونسب مشاهدات عالية

المصدر: دبي - البيان

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في سعيها الدائم للتواصل مع متابعيها من مختلف الفئات العمرية وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أطلقت قنوات مؤسسة دبي للإعلام، حملة إعلامية مميزة تحت وسم «#معاً_في_رمضان»، تضمّنت مقتطفات فيديو من مختلف البرامج والمسلسلات المنوعة، وذلك عبر الحسابات الرسمية لقنوات تلفزيون دبي، وسما دبي ومنصة آوان على منصة «تيك توك».

تعاون وشراكة

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار التعاون والشراكة الإعلامية مع منصة «تيك توك» العالمية، حيث حققت الدراما الرمضانية نسبة مشاهدات عالية خلال أسبوعها الأول من رمضان، ليأتي المقطع المؤثر من دراما مسلسل «نوح العين» من بطولة كل من محمد المنصور وحسين المنصور وهدى الخطيب في المرتبة الأولى عبر حساب سما دبي بـ 10 ملايين مشاهدة، والمقطع التشويقي لدراما مسلسل «ناطحة سحاب» من بطولة سعاد عبدالله عبر حساب تلفزيون دبي في المرتبة الثانية بتحقيقه 9 ملايين مشاهدة، وأخيراً المقطع الدرامي المميز من مسلسل دراما «عاشر صفحة»، من بطولة زهرة عرفات ونور وعبدالله التركماني بـ 480 ألف مشاهدة عبر حساب آوان. من جهتها، قالت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام: «سعيدون جداً بهذا النجاح الملحوظ لحملتنا الرمضانية الرقمية عبر منصة «تيك توك»، والتي ظهرت بشكل واضح على نسبة المشاهدات والتفاعل السريع الذي شهدته الفيديوهات».

وأضافت: «هذه القراءات والأرقام تدل على نجاح استراتيجيتنا الرقمية في ترويج وعرض المحتوى الرمضاني لقنوات المؤسسة بشكل ذكي، ترفيهي ومميز، وتفاعلي، الأمر الذي تسبب في كسب المزيد من المتابعين عبر «تيك توك» بالإضافة إلى انضمام مشاهدين جُدد لمتابعة الدراما عبر قنواتنا التلفزيونية ومنصة أوان. لقد تمكّنا بفضل هذه الحملة من الوصول إلى فئة جديدة من الجماهير والمتابعين بالإضافة إلى التفاعل معهم بشكل مدروس يتناسب مع اهتماماتهم وهواياتهم».الجدير بالذكر أنه قد تم العمل على هذه الحملة من قبل فريق فنّي مختص قام بالاطلاع المسبق على المحتوى الرمضاني من مسلسلات وبرامج، واختيار المقاطع المميزة بشكل مدروس لجذب المتابعين أولاً، ثم تشجيعهم على التفاعل باستخدام المقاطع الصوتية في تريندات وتحديات متنوعة، مما ساهم بانتشار المحتوى بشكل واسع.