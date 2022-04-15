ما سر اختفاء المطربة المصرية عفاف راضي؟

المصدر: ​البيان

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كشفت المطربة المصرية عفاف راضي عن السبب الحقيقي لغيابها سنوات عن الساحة الفنية.

وأوضحت عفاف، خلال لقائها أمس في قناة "إم بي سي مصر"، أن من كانت تتعامل معهم، سواء الملحنون أو مؤلفو الأغاني، قد رحلوا، مشيرةً إلى أنها كانت مرتبطة بهم إنسانياً بدرجة كبيرة.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، إن من ضمن الأسباب أيضاً وجود جيل جديد من الفنانين لا تعرفه جيداً، معترفةً بأن هناك بعض الكسل الفني من جانبها.

وأضافت: "فقدنا عدداً من العباقرة الذين لن يعوَّضوا، أبرزهم بليغ حمدي ومنير مراد وكمال الطويل وغيرهم".

وبيَّنت رأيها في أغاني الراب والمهرجانات، قائلةً: "بتجيلي لحد عندي.. مثلاً في حفلة أو معزومة في مكان بسمعها في الشارع".

وتابعت: "هي دمها خفيف، بتعمل هيصة، والولاد بيرقصوا عليها، وبتعمل حالة من الفرحة المؤقتة، بس بعد كده عايزة تسمعي فن راقي ولحن جميل يعيش معاكي على طول، ده مش موجود، هي حالة من الأغاني الوقتية، زي الموضة، هتخلص ويظهر بعدها حاجة تانية".