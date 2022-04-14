حمو بيكا يكشف عن إصابته بمرض خطير

المصدر: البيان

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كشف مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا عن إصابته بمرض خطير.

وأوضح بيكا، خلال لقائه أمس على قناة "القاهرة والناس"، أنه مصاب بمرض مناعي، مشيراً إلى أن المرض سبَّب له معاناة قاسية.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري": "المرض بتاعي مناعي، بمعنى أن الجهاز المناعي المفروض بيهاجم أي بكتيريا ضارة، والجهاز المناعي جاله خلل، وبالتالي بيهاجم أي حاجة في أجهزة جسمي، وطول ما هو بيهاجمها أنا بتعب، ممكن برجَّع دم".

وأضاف: "بيحصل لي مشاكل في معدتي كبيرة، وبأخذ إبره اللي هي بتعمل تهدئة لجهازي المناعي، وخدت الإبرة دي أول مرة بـ120 الف، وكل شهرين المفروض بأخذ إبره تمنها 20 ألف".

وتابع: "لما جت كورونا خفت أخذ الحقنة عشان مش هيبقى في مناعة في جسمي، فأي حاجة ممكن ألقطها".

وأردف: "المرض ده جالي بعد الشهرة، وممنوع آكل حاجات كتير، وعايش على المكرونة وشوربة الخضار ولسان العصفور، والميه نفسها مش بشربها".

وأعرب عن استيائه الشديد من استهزاء بعض الناس منه، موضحاً: "الناس اللي بتتريق عليا كتير، ومحدش فاهم حاجة، وبيقولوا بطنك كبيرة ليه، وبطني ده أصلاً مرض، وأنا موقف الإبرة لأني كنت باخدها، وأنا شغال كان معايا تمنها، ودلوقتي مش معايا آخد الإبره، وأنا بخاف أخدها يجرالي حاجة".