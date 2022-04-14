أكرم حسني: الرضا بالحال رسالة «مكتوب عليا»

المصدر: القاهرة - البيان

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يخوض الفنان أكرم حسني السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، والذي حقق نجاحاً كبيراً، وتصدر الكلمات الأكثر بحثاً على محركات البحث، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرض حلقاته الأولى، برغم عدم اعتماده على الكوميديا ورغم قوة المنافسة في الماراثون الرمضاني الحالي.

ويناقش مسلسل «مكتوب عليا» الطموحات غير المشروعة عند الإنسان، نتيجة عدم رضاه بواقعه وذلك من خلال شخصية «جلجل» مدرس الموسيقى الذي يجسد دوره أكرم حسني، ولديه طوال الوقت طموحات مشروعة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

أساس السعادة

وأعرب أكرم حسني عن سعادته بتجاوب الجمهور مع أحداث العمل، برغم عدم اعتماده على الكوميديا هذه المرة، موضحاً أن المسلسل يقدم رسالة مهمة تتضمن الرضاء بالحال مهما تكن الصعوبات، وعدم استسهال النجاح والإصرار على تحقيقه وعدم الاستسلام لليأس.

وتابع أكرم، في تصريحات له، أن فكرة المسلسل جديدة، لأن فكرة الرضا مهمة للجميع ولها علاقة بكل الناس على اختلاف فئاتهم، لافتاً إلى أن أحداث المسلسل بها معنى فلسفي يتمثل في كيف يصبح الإنسان راضياً بحاله سواء معه أموال قليلة أو كثيرة أو كان بصحة جيدة أم لا، لأن الرضا هو أساس السعادة.

يشار إلى أن عدداً من المشاهير تفاعلوا مع أحداث المسلسل، بينهم لاعب كرة القدم محمد صلاح المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والذي أشاد بالعمل وبطله أكرم حسني.