تأجيل حفل زفاف عليا بهات ورانبير كابور مجدداً

المصدر: دبي ـ البيان

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أُجل حفل زفاف النجمين الهنديين عليا بهات ورانبير كابور مجدداً، بعد أن كان من المفترض، وفقاً لتصريح روبن بهات عم عليا بهات، أن يُقام حفل الزفاف اليوم. وقالت الأسرة إن الزفاف مؤجل لمدة أسبوع تقريباً. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي للحفل حتى الآن.

وأوضح راهول بهات، الأخ غير الشقيق لعليا بهات، في مقابلة، أن حفل الزفاف لن يتم الآن. في وقتٍ سابق، قال روبن بهات لوسائل الإعلام إنه تم تحديد موعد حفل السانجيت والمهندي في 13 أبريل. كما يُقال إن حفل الزفاف سيُقام في منزل عائلة كابور في تشيمبور، وقد تم تزيين المنزل في الأيام القليلة الماضية وتم وضع الترتيبات الأمنية أيضاً.

في حديثه إلى الموقع الهندي AajTak.in، قال راهول بهات: إن الزفاف تم تأجيله بعد أن تم تسريب التواريخ إلى وسائل الإعلام. وتابع: «بعد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، تم تغيير المواعيد. لقد تغير كل شيء بسبب وجود الكثير من الضغوط... سيكون هناك إعلان بخصوص الموعد قريباً».

في غضون ذلك، رفض والد عليا، ماهيش بهات، التعليق على الأمر. وفقاً لتقرير في Aaj Tak، عندما سُئل عن مواعيد الزفاف، قال إنه طولب من نيتو كابور والدة رانبير كابور عدم التحدث علناً عن ذلك. قال: «فكيف لي أن أتجاهل طلبها».