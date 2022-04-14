مفيدة شيحة: زوجي خانني انتقاماً من أهلي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة عن الظروف الصعبة التي تعرضت لها بسبب طلاقها، مشيرةً إلى أن زوجها خانها انتقاماً من أهلها.

وقالت مفيدة، خلال لقائها أمس في قناة "النهار": "في سنة طلاقي مررت بأشياء كثيرة، مثل وفاة والدي وولادة ابنتي، وفي ذلك الوقت كنت لا أعمل".

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما": "اتخذت قراراً صعباً بالطلاق، ولم أكن أعرف كيف أتحمل هذه المسؤولية، في نفس الوقت لم يكن لدي عمل".

وتابعت: "كنت أصغر من أن أسأل نفسي عن سبب خيانته، واستمر زواجنا عاماً ونصف فقط، وساعدني أصدقائي في التعرف على خيانته، وأعتقد أن خيانته كانت انتقاماً مني، لأن أهلي رفضوه لفترة طويلة، لأننا تزوجنا عاماً ونصف فقط، وأعتقد أنه لم يحبها نهائياً".