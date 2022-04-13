الفنانة رحمة أحمد ترد على اتهامها بإهانة مهنة التمريض

المصدر: البيان

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ردَّت الفنانة المصرية رحمة أحمد على الاتهامات الموجَّهة إليها بإهانة مهنة التمريض من خلال دورها في مسلسل "الكبير أوي 6".

وتحدثت رحمة عن تفاصيل ارتدائها أزياء غريبة في مشهد ليلة الزفاف الذي جسدت فيه شخصية "مربوحة".

وقالت، خلال لقائها أمس في برنامج "استديو 9090" مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة "9090": "إن أنا أوضح حاجة معناه إنها مش واضحة، ولكن المشهد ده واضح بدليل أن الناس كلها ضحكت عليها وده الريأكشن الصح".

وأضافت: "دايما بلاحظ لما بروح أكشف في مستشفى الطريقة اللي الممرضات بينادوا بعض بيها، ولما صورت مشهد الممرضة لقيت نفسي بنده زيهم وأقول: يا لبنى فين مريض 307، وبالنسبة لتعليق المحلول فده كان مكتوب على الورق من الأول".

وأكدت احترامها الشديد لمهنة التمريض، قائلةً: "طبعاً دي مهنة تُحترم بشكل كبير جداً، ودي حاجه عظيمة أوي".

يُذكر أن مسلسل "الكبير قوي" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر.