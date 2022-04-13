عاليا بهات ورانبير كابور هل يتزوجان أخيراً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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شغل ثنائي بوليوود الشهير عاليا بهات ورانبير كابور أوساط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشائعة زواجهما التي كانت تطفو إلى السطح من حين لآخر، قبل أن يؤكدها الأقارب بالإعلان عن موعد زفاف بهات وكابور غداً.

وأكد راوول بهات قريب عاليا لموقع «إي تايمز» أنه استلم بطاقة الدعوة بالفعل وأن المناسبة السعيدة ستتوج باحتفال يمتد لأربعة أيام.

وسيقام حفل الزفاف في منزل رانبير بضاحية باندرا الهندية. وقال راوول: «الزواج حال بالفعل وقد تمت دعوتي وسأكون حاضراً في الاحتفالات، لكني لن أغني أو أرقص فأنا مدرب يوغا».

بالمقابل استمرت نيتو كابور، والدة رانبير في نفي الشائعات وقالت متحدثة إلى موقع «بوليوود هونغاما» إنها قد سمعت عن تلك الشائعات، مؤكدة أن الثنائي يجب أن يقدم على الخطوة.

وقالت في حديثها: «أنا أسمع حول تلك الشائعات وأعتقد أنهما يجب أن يتزوجا بالفعل، فالشائعات تنتشر في كل مكان ولطالما كان الأمر كذلك منذ عامين إلى اليوم.

وتشير الشائعات إلى أنهما قد تزوجا بالفعل في راجاسثان وأحياناً في مكان آخر، واليوم يقال إن ذلك حدث بالفعل في استوديوهات (آر كيه) الشائعات مستمرة منذ عامين، وأتمنى لو أني أعلم شيئاً.

فأنا لست على علم، لكني أتمنى أن يكون الأمر صحيحاً. لا يمكن الوثوق بهذين الشخصين فأنت تعلم كيف هي طبيعتهما. كل منهما منشغل في عالمه الخاص ويمكن له القيام بأي شيء. ومن المحتمل أننا نتحدث هنا الآن فيما هما يتزوجان بالفعل».