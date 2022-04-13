رحمة أحمد تكشف عن أهم مكالمة تلقتها بعد أدائها دور «مربوحة»

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية رحمة أحمد، عن أهم مكالمة تلقتها بعد أدائها دور «مربوحة» في مسلسل «الكبير» وكانت من زوجها الذي يعمل في دبي.

وقالت رحمة خلال مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى: «أهم مكالمة من جوزي لأنه مش هنا، شغال في دبي، وكنت مبسوطة قوي أنه اتفرج على الحلقة وعجبته، دي كانت أهم مكالمة بالنسبة لي، وكنت مستنية ريأكشن منه حقيقي، مكالمته بسطتني قوي حقيقي»، لافتة إلى أنها تلقت مكالمات من بعض نجوم الفن، وقرأت إشادات بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت الفنانة المصرية عن قلقها من أداء مشهد اعتداء أبناء الكبير «جوني والعترة» عليها بواسطة «المقالب»، لافتة إلى أن دوبلير قام بهذا المشهد، نظرًا لانها لم تكن تتحملها.

وأكدت رحمة أنها لا تحب وضع «المكياج» على وجهها مطلقًا: «مهنة زي التمثيل بتحتاج دايما إن ريأكشناتك تكون واضحة، والحاجات دي ساعات بتدوب، وبتخلي ريأكشن معين يسيح مع الحاجات دي وفي نفس الوقت أنا مبحبهاش»، مؤكدة أنها «مش مهتمة بيها قوي».