أيتن عامر: متفائلة بتحقيق مسلسل «مكتوب عليا» نجاحاً كبيراً رغم المنافسة الدرامية القوية

المصدر: القاهرة - مازن قاسم

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تعيش الفنانة المصرية أيتن عامر حالة من النشاط الفني على المستوى الدرامي في رمضان، حيث تقدم شخصيتين مختلفتين في عام واحد، من خلال مسلسلي «النقطة العامية، مكتوب عليا».

وأكدت عامر سعادتها بردود فعل الجمهور حول دورها في مسلسل «مكتوب عليا»، مشيرة إلى فرحتها بتعليقات الجمهور الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شخصية كوميدية

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تجسد أيتن دور «روقة»، ابنة خالة «جلال» الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني، والذي تحبه وتحاول بشتى الطرق لفت نظره إليها، لكنه يصدها.

وأوضحت أيتن أنها كانت متحمسة عند قراءة السيناريو ومتفائلة بنجاح المسلسل بشكل كبير رغم المنافسة الدرامية القوية، في ظل وجود أكرم حسني في البطولة، ووجود مخرج بحجم خالد الحلفاوي.

وحول دورها في مسلسل «النقطة العامية»، أشارت إلى أنها تقدم شخصية مختلفة عن «روقة» التي تحمل الطابع الكوميدي، لافتة إلى أنها تقدم في «النقطة العامية» شخصية نفسية صعبة جداً، بها نقلات بعيدة عن بعضها، مضيفة أن الجمهور أشاد بأدائها التمثيلي، وخصوصاً خارج مصر، لأن العمل يعرض على منصة إلكترونية.