فرقة تيلي تشايلد تطلق ألبومها الأول

المصدر: دبي - البيان

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تستلهم فرقة تيلي تشايلد عالم التلفزيون وبرامجه بما تقدمه من خيال ودراما، كما يوحي اسمها، لتطرح أغاني متميزة في نمط الروك البديل، حيث تحمل الفرقة شغف أعضائها، بما كانت تقدمه قنوات التلفزيون من برامج بأنماطها المختلفة مع الإقبال الكبير على مشاهدتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ويجسد شعار الفرقة، الذي صور طفلاً رأسه على شكل تلفزيون، حلم كل طفل في العالم تقريباً.

وقدمت الفرقة، التي تأسست على يد اللبنانيين هادي بابا وشارل أنوزي، ألبومها الأول وفق مفهوم يحاكي تنقل المشاهد بين مختلف أفضل القنوات التلفزيونية المتخصصة بالموسيقى.

وتعليقاً على الموضوع يقول هادي: «كان هدفنا أن نمنح المستمع، من خلال أغاني ألبومنا الأول بأنماطها المتنوعة، شعوراً يحاكي التنقل بين قنوات التلفزيون بشكل عشوائي».