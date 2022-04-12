هل ريهام حجاج السبب؟.. توفيق عبد الحميد يثير الجدل باعتزاله

المصدر: البيان

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أثار الفنان المصري توفيق عبد الحميد الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان قراره الاعتزال بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوتيرن".

ونفى عبد الحميد أن تكون النجمة الشابة ريهام حجاج، بطلة المسلسل الذي يُعرض خلال موسم رمضاني الحالي، هي من تقف وراء قراره المفاجئ، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تربطهما.

وقال النجم الكبير، اليوم، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "علاقتي بريهام حجاج طيبة جداً".

وأضاف: "هي فعلاً بمثابة ابنتي، والموضوع له علاقة بحالتي الصحية، لأنها تستحق مني الاهتمام".

كان توفيق عبد الحميد قد أعلن اعتزاله عبر منشور سابق أمس، قائلاً: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله.. وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائياً".