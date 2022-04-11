بعد عودته إلى التمثيل.. قرار مفاجئ من الفنان المصري توفيق عبد الحميد

المصدر: البيان

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فاجأ الفنان المصري توفيق عبد الحميد بقرار مفاجئ، عقب إعلان عودته إلى التمثيل بمسلسل "يوتيرن".

وأعلن عبد الحميد، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن اعتزاله التمثيل نهائياً، عقب الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسله الذي يعرض حالياً في شهر رمضان المبارك.

وكتب النجم، الذي طال غيابه حتى 12 سنة بعيداً عن الفن: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله.. وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائياً".

كان توفيق عبد الحميد قد كشف السبب وراء عودته إلى التمثيل، موضحاً، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة"، أن مكالمة رقيقة من الفنانة ريهام حجاج جعلته يقرر المشاركة في مسلسل "يوتيرن".

وقال النجم الشهير، أثناء حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إن مسلسل "يوتيرن" عمل اجتماعي يناقش حال الأسرة المصرية من أكثر من جانب.

وأضاف أنه يقدم دور طبيب ناجح يمتلك مستشفى خاصاً، وتؤدي الفنانة صفاء الطوخي دور زوجته، كما يؤدي الفنانان ريهام حجاج ومحمود حجازي دور ولديه.

وأكد أن المسلسل يمثل عودة له بعد انقطاع 12 عاماً، مشيراً إلى أن ما جذبه إلى المشاركة هو الدور ومجموعة العمل، إضافة إلى مكالمة رقيقة من ريهام حجاج.

وأعرب عن خوفه وقلقه الشديد من ردود فعل الناس على المسلسل، متابعاً: "أعيش أياماً أشبه بالثانوية العامة".

وذكر أنه كان متوتراً للغاية في أول يوم تصوير له بالمسلسل، لأنه لم يمثل أي شيء منذ مدة طويلة، إضافة إلى المشاهد الصعبة، لكن الأمر أصبح سهلاً بعد ذلك.

يُذكر أن مسلسل "يوتيرن" من بطولة النجوم توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، موحمد الكيلاني، وكريم قاسم، وعبير منير، ومحمود حافظ، ومحمود حجازي، وأيمن القيسوني، ونورهان، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.