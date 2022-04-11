مادلين طبر: نجاح «ملف سري» يعكس التفاهم بين فرق العمل

المصدر: القاهرة - جنا حماد

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أعربت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن سعادتها البالغة بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسلها «ملف سري»، الذي يعرض حالياً في الماراثون الرمضاني الجاري.

وقالت «طبر»: «سعيدة جداً بنجاح مسلسل «ملف سري» على المستوى النقدي والجماهيري، وأعتقد أن هذا النجاح يعكس الكيمياء والتفاهم بين فرق العمل أمام الكاميرا وخلفها».

وتجسد مادلين في مسلسل ملف سري دور رئيسة تحرير جريدة في زمن الإخوان 2013، وهي فترة مليئة بالتحديات والتهديد لكل صاحب رأي معارض لهم. كما تؤدي شخصية الأم لقاضٍ شريف، يلعب دوره هاني سلامة، بينما ابنها الأكبر هو محامٍ بارع، ويلعب دوره نضال الشافعي.

الأدوار الوطنية

وأكدت طبر، في تصريحات لها، أنها وافقت على شخصيتها في العمل بمجرد قراءتها سيناريو العمل، موضحة أن دورها اجتمعت فيه المشاعر المرهفة والمعتمدة على الذاكرة الانفعالية والهدوء في نفس الوقت لتحكي لابنها القاضي الشاب عن شخصية زوجها القاضي وموقفه من قضايا الفساد.

وأشارت مادلين إلى أنها دائماً ما تلمع في الأدوار الوطنية، موضحة أن الشارع المصري يصدقها، وأحبوها في دور الأم المصرية في«ملف سري» بكل انفعالاتها الصادقة، متمنية تحقيق حلمها بالحصول على الجنسية المصرية لإحساسها بالانتماء الحقيقي لمصر.

يشار إلى أن مسلسل «ملف سري» من بطولة «هاني سلامة، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، كارولين عزمي، وضيوف شرف»، وهو من قصة وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.