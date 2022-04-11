عمرو يوسف ينفعل بسبب منى زكي

المصدر: البيان

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انفعل الفنان المصري عمرو يوسف خلال لقائه في برنامج "حبر سري" بسبب زميلته الفنانة منى زكي.

وأكد يوسف دعمه لمنى بعد أزمة فيلمها "أصحاب ولا أعز" ورفضه التطاول عليها.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس": منى زكي تعرضت لهجوم بشع وغلط وتطاول وقلة احترام.. على واحدة هي فنانة من أهم نجمات الوطن العربي ومصر.. دي اسمها هيكون في التاريخ زي ما بنفتخر بفاتن حمامة وغيرها".

وأضاف: "التطاول على النجمة منى زكي مرفوض تماماً، ونقدياً هي جسدت دوراً، وإن لم ينل الدور إعجابك انتقدت الدور نفسه، ولكن لا يمكن التطاول على شخصها".

وتابع: "عيب.. واللي بيحصل دا مش صح".

وأوضح أن هناك خطة ممنهجة لتشويه الفنان المصري، مضيفاً: "مش عايز أخش في حرب لجان، وفي لجان أشخاص لهم هدف أنهم يشوهوا الفنان المصري، وخطة من تحت لتحت، وده غلط وغير مقبول، لأن الفنان المصري له قيمة في العالم العربي، والفن أصله في مصر، وبلاش نمسك في الرموز اللي بنتشرف بها".