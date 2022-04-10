عمرو يوسف يكشف السبب الحقيقي لوقف مسلسل «الملك»

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري عمرو يوسف السبب الحقيقي لوقف مسلسله التلفزيوني «الملك» الذي كان من المقرر طرحه في رمضان الماضي.

وأوضح عمرو، للمرة الأولى، أن شركات الإنتاج ومؤلفي العمل هم أصحاب أزمة وقف المسلسل.

وقال، خلال لقائه أمس على قناة «القاهرة والناس»: «إن الشائعات التي انتشرت حول أن سبب وقف التصوير هو رفضي حلاقة ذقني ليس حقيقياً».

وأضاف، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»: «أول مرة اتكلم عن وقف مسلسل الملك، وكنت رافض الرد ساعتها، لأن الكثير من وسائل الإعلام العالمية اتكلمت عنه، وفضَّلت الصمت وقتها، لأن الكلام كان كتر قوي زيادة عن اللزوم عن أسباب وقف المسلسل».

وتابع: «من ضمن الشائعات الكارثية أنه اتقال اني مرضتش أحلق دقني، وده يعطي ايحاء خاطئ عني وعن الشغل، وأنا راجل محترف، وتتلمذت على يد نور الشريف ومفيش حاجة اسمها كده، والشخصية من غير دقن وشنب في الحلقات الأخيرة».

ونفى النجم وجود مشكلات بينه وبين مؤلفي العمل وشركات الإنتاج، قائلاً: «محدش عمل خطأ بقصد، ونفس شركة الإنتاج اللي أنتجت لي المسلسل تعاقدوا معايا على شغل تاني، وتعاقدوا مع الكتَّاب في مسلسل جديد هو جزيرة غمام».

ولفت إلى «أن المسلسل مأخوذ من رواية نجيب محفوظ، ويقوم على دراما وخيال المؤلف، وأضيف لها الكتَّاب الشاطرين آل دياب وعملوا 30 حلقة».

وأكد «أنه فور عرض برومو المسلسل واجه العمل العديد من الاعتراضات، بسبب ما اعتبره البعض أخطاء في شكل التاج والذقن».

وأعرب عن اعتزازه بزملائه في الوسط الفني، مضيفاً: «كل زملائي في الوسط الفني دعموني، وأكثر من 80 نجم دعموني عبر وسائل التواصل، وكنت نفسياً في الوقت ده مضايق جداً، وكان فاضل لنا 10 أيام ونخلص المسلسل، وشعرت بحالة إحباط شديد، وحسيت أن في مجهود كبير راح في الهوا، وكنت تعبان نفسياً».