وفاة الفنانة المصرية ليلى نصر عن 84 عاماً

المصدر: البيان

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توفيت، منذ قليل، الفنانة المصرية ليلى نصر، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 84 عاماً.

وأعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، نبأ الوفاة، حسبما أفاد موقع "مصراوي" الإخباري.

وقالت نهال: "علمت بخبر الوفاة منذ ساعات، وليس لدي أي معلومات حالياً بخصوص موعد تشييع الجثمان أو العزاء".

يُذكر أن ليلى نصر شاركت في عدد من الأفلام القديمة (الأبيض والأسود)، كما ظهرت في مسلسلات تلفزيونية شهيرة، ومن أهم أعمالها: "سوق النساء"، و"ذئاب الجبل".