صبا مبارك تخطط لضرب طرزان في السوق

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الحلقة الثامنة من الدراما الشعبية «توبة» تصاعداً قوياً في الأحداث لشخصية صبا مبارك، بعدما كشفت عن خطتها للتخلص من سيطرة طرزان (محمد لطفي) على السوق، فيما تتوارد إليها الأخبار عن توبة وعودته للقاهرة.

وخلال أحداث الحلقة تتمكن إحسان من الاتفاق مع عدد من التجار على جلب بضاعة وبيعها بسعر منخفض للتخلص من سيطرة طرزان على السوق، وذلك في سرية تامة بعيداً عن أعين رجالاته.

إلا أن الأخبار المتواردة عن عودة توبة بعدما قبضت عليه الشرطة في بورسعيد تصيبها بالتشتت، خاصة مع محاولاتها معرفة سر كتابة توبة وصولات أمانة لوالدها، ونتيجة لذلك التشتت تجد نفسها موافقة على زيارة زينهم ووالده لها ليتقدم لها.

وتقدم صبا في المسلسل دور إحسان مطاوع، حبيبة توبة الأولى قبل أن يهرب إلى بورسعيد، وخلال هروبه يسقط والدها مريضاً، فتتولى إدارة تجارته في قطع غيار السيارات، وتواجه مطامع طرزان الذي اشترك مع توبة سابقاً في أعمال سرقة عنيفة، وبينما يصر الجميع على أن والدها لن ينجو من الغيبوبة التي سقط بها، تصر هي على الحفاظ على حياته رغم سوء حالتها المادية، مع رفض شقيقها وزوجة والدها.

مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي «MBC مصر»، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة «شاهد».

وتشارك صبا أيضاً في مسلسل سويتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.

أحدث أعمال صبا السينمائية كان فيلم بنات عبد الرحمن الذي شاركت في بطولته وإنتاجه، وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بجائزة الجمهور.