«من شارع الهرم إلى» يستمر في إثارة الجدل بعد عرضه

المصدر: دبي-البيان

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لا يزال العمل الدرامي «من شارع الهرم إلى» يثير ردود أفعال جدلية، لا سيما بعد عدد من المشاهد التي اعتبرها الكثيرون دخيلةً على المجتمع الكويتي، ما استدعى بياناً حول ذلك أصدرته وزارة الإعلام الكويتية، ونشرته عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

وجاء في البيان، الذي أغفلت فيه الوزارة اسم المسلسل ولم تذكره نصاً، إن اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية من إنتاج شركة غير كويتية، ولم تتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، وأنه تم تصوير العمل خارج الكويت.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، في تصريحاتها، إنه، ونظراً لما حدث من جدل كبير، فقد طلب وزير الإعلام والثقافة، دكتور حمد روح الدين، التحقيق فيما إذا تم تصوير أي من مشاهد العمل داخل دولة الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق، ما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل دولة الكويت.

هدى حسين تخطف الأنظار

من جهة أخرى، أشاد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ الحلقة الأولى، بأداء الفنانة هدى حسين، التي تجسد دور أم قوية الشخصية، كما وأنها تتحلى ببعض الطرافة سيما عند الاستعانة ببعض الكوميديا في الحوار بشكل يتداخل مع الأداء القوي للشخصية التي تجسدها، الطبيبة عبلة، مما جعلها خفيفة الظل على قلب الجمهور.

أبدى المشاهدون إعجابهم بأدائها القوي على الشاشة، وأكدوا أن اسم هدى حسين على العمل أصبح كافياً ليتجه الجمهور لمشاهدة الحلقات، علماً بأن النجمة القديرة قد فازت بجائزة «الممثلة الخليجيّة للعام» عن مسلسلي «كف ودفوف» و«الناجية الوحيدة»، وذلك في حفل «موريكس دور» بدبي لعام 2022.

الجدير بالذكر أن العمل الدرامي الرمضاني قد أثار قبل عرضه انتقادات واسعة من مغردين مصريين، الذين اعتبروا أنه لا يقدم المرأة المصرية بصورة متوازنة، كما وبعد عرضه أثار استياء متابعين كويتيين، بسبب تطرقه لقضايا مثيرة للجدل.

مسلسل «من شارع الهرم إلى» من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ويشارك في بطولته هدى حسين، خالد البريكي، ليلى عبد الله، عبد المحسن القفاص، نور الغندور، مرام، خالد الشاعر، وإيمان الحسيني.