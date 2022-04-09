عبد الرحمن أبوزهرة يجري جراحة عاجلة اليوم وابنه يطلب الدعاء

المصدر: البيان

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يجري الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة اليوم، جراحة جديدة بعد سقوطه وإصابته بكسور في الحوض.

ونشر حساب الموسيقار أحمد أبوزهرة نجل الفنان القدير على حسابه على فيسبوك صورة لوالده وأحفاده وعلق عليها: «أسعد لحظات حياته دائمًا وهو في وسط أحفاده، الصورة من آخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يا رب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهاردة على خير».

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان القدير مع المنشور وطلبوا له الدعاء للخروج من العملية بنجاح واستعادة حالته الصحية من جديد والعودة إلى محبيه مرة أخرى خاصة أنه يحظى بشعبية وحب كبير من قبل الجمهور بعد مشوار فني كبير.

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن إجراء والده جراحة عاجلة اليوم، ودعا محبيه أن يدعوا له بالشفاء العاجل.

يذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، تم نقله "فاقدا للوعي" إلى غرفة العناية المركزة، مصابا بالتهاب رئوي إضافة إلى كسر في الحوض، وناشدت ابنته مي الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وطالبت مي أبو زهرة، ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، متابعيها بالدعاء لوالدها لمروره بحالة صحية صعبة خلال الفترة الحالية، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وكتبت: "ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك أدعو لبابا" .

و كشفت الدكتورة لاحقا عن تطورات الحالة الصحية لوالدها مؤكدة أنه لا يزال فاقدا للوعي، وأصيب بالجفاف بسبب امتناعه عن الأكل والشرب، ومن المقرر خضوعه لجراحة لعلاج كسر الحوض، ولكن حالته لا زالت غير مستقرة ولم يتم تحديد موعد نهائي لها.

أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة": الاسبوع إلى فات سقط سقطة بسيطة في البيت وقام ومشي عادي بعدها وكان كويس، لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر في الحوض، وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب قال عنده جفاف لان فعلًا فضل أسبوع رفض شرب المياه وامتنع عن تناول الطعام.

تابعت قائلة: الحالة تدهورت وتم نقل والدي للمستشفى ومش بيتناول الأكل لمدة 5 أيام، واضطرت المستشفى تركيب أجهزة ضخ للطعام، هو مش واعي أوي باللي حواليه، ومش متواصل معاهم كويس ومش بيتكلم مع اللي حواليه.

واختتمت حديثها قائلة: المفروض فيه عمليه لكن حالته لسه مش مستقرة وممكن البنج يأثر عليه وبالتالي محتاج يفوق شوية ويتناول الطعام عشان نحدد التدخل الجراحي هيكون إمتى.

بنفس الوقت أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، استقرار الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، مضيفا أنه يخضع حاليا للعلاج بعد أن تعرض لكسر فى الحوض إثر سقوطه في منزله، فضلا عن بعض المتاعب في الرئة.

كما أكد زكى مجدداً أن النقابة لم ولن تتوانى عن تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأعضائها على كل المستويات، مناشدا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند تناول الأخبار المتعلقة بصحة الفنانين.

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