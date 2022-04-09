حسين الجسمي: تعافينا ونحن أقوى ولا شيء يعجزنا

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمناسبة يوم الصحة العالمي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» بصوته أغنية «تعافينا»، من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي أحمد الرضوان، ومكساج وماستر محمد عصمت.

ودائماً ما يكون للفنان حسين الجسمي تعاوناً هادفاً وبناءً مع مختلفة الجهات الحكومية والوطنية، التي تستثمر دائماً في الصالح العام للوطن وأبنائه والمقيمين، وأصبحت ركيزة مهمة في التعاونات بين الفنان والوطن، حيث تهدف أغنية «تعافينا» إلى إظهار قوة الإرادة ونتائجها المثمرة أمام التحديات التي واجهها العالم في الفترة الماضية، والتي قال فيها:

بديناها على قوة

توحّدنا تباعدنا وواجهنا

وتعافينا ونحن أقوى

تعلّمنا بأنْ لا شيء يعجزنا

ووقت الشدة تبين معادنا

صفوفنا بوقفة جبل

كلٍّ مع الثاني كِـمَل

إنجاز يُضرب به المثل

تحدّي نهواه

إيماننا علم وعمل

وإصرار ما يعرف ملل

بنعيد تعريف الأمل

ونصيغ معناه وبالحب نحياه

متّحدين ومتحدّين

وقد طرح العمل الإنساني الاجتماعي «تعافينا» من خلال قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مصوّر ومُمنتج، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.