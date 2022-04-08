هل تلقى الفنان أحمد السقا تهديدات بالقتل بسبب الاختيار 3؟

المصدر: البيان

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كشف مدير أعمال الفنان المصري أحمد السقا حقيقة تلقي السقا تهديدات باغتياله بسبب دوره في مسلسل "الاختيار 3" الذي يشارك في بطولته في رمضان 2022.

وقال مدير أعمال الفنان أحمد السقا، إن "المعلومات المتداولة عن تلقي السقا تهديدا من جهات متطرفة دينيا بعد مشاركته في مسلسل الاختيار 3 لم تحدث ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل".

ويجسد الفنان أحمد السقا في المسلسل شخصية المقدم مصطفى خليفة، بجهاز المخابرات العامة.

ويشارك في مسلسل "الاختيار 3" عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.