إيناس مكي: لم أحضر جنازة والدي لهذا السبب

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة إيناس مكي عن السبب الذي منعها من حضور جنازة والدها.

وأوضحت إيناس، خلال لقائها ول من أمس على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن سبب غيابها عن حضور جنازة والدها أنها كانت تقدم عرضاً مسرحياً، مؤكدةً أنه لم يكن بإمكانها تعطيل العمل لأجل السفر.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، إن والدها رباها على احترام العمل وضوابطه.

وأضافت: "لما اتوفى كل إخواتي الرجالة سافروا أبوظبي في نفس الليلة، لكن أنا مسافرتش لحضور الجنازة والعزاء، لأن كنت مرتبطة بمسرحية على مسرح الدولة".

وتابعت: "بابا رباني إن طالما في مجموعة من الناس مرتبطة برزقها وأجرها مش صح إنك تقفل خشبة مسرح وتقول أصل هسافر دلوقت عشان عندي حالة وفاة".