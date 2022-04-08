مبلغ خيالي.. مشهور سناب شات سعودي يكشف دخله السنوي (فيديو)

المصدر: البيان

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كشف عبد الرحمن المطيري، أحد أشهر مستخدمين سناب شات في السعودية، إن الدعاية والإعلانات التي يقوم بها عبر التطبيق تدر عليه دخلا يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنويا.

وفي مقابلة تلفزيونية، وصف المطيري دخله السنوي، قبل أن يكشف عن قيمته، بـ"رقم ضخم جدا"، مرجعا ذلك إلى أنه من أوائل مشاهير سناب شات في السعودية والمنطقة العربية، على حد قوله.

وتفاعل سعوديون مع الرقم الضخم الذي أعلنه المطيري، ووصفه البعض بـ"الخيالي" فيما شكك آخرون في صحته.

وقال أحد مستخدمي تويتر أن المطيري سبق وأن طلب منه 115 ألف ريال مقابل الإعلان عن منتجه.

ويعد سناب شات، وهو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، واحدا من أهم وسائل الترويج للمنتجات، ويحظى بمتابعة كبيرة في السعودية.

وقبل أقل من شهرين، شن مغردون سعوديون حملة لحذف التطبيق، منتقدين المحتوى الذي يقدمه بعض المشاهير من خلاله.