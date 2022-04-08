وفاة أسطورة المانغا الياباني فوجيكو فوجيو عن عمر 88 عاماً

المصدر: البيان

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توفي فنان المانغا الياباني البارز فوجيكو أ فوجيو عن عمر يناهز 88 عاما، مبتكر شخصيتي قصص المانغا الشهيرتين لدى الأطفال اليابانيين النينجا هاتوري كون والشبح كيو تارو.

وعُثر على الفنان، واسمه الحقيقي موتو أبيكو، فاقدًا للوعي في منزله، وأكدت الشرطة وفاته، بحسب وكالة "جيجي برس".

ونشأت صداقة بين أبيكو المولود العام 1934 وهيروشي فوجيموتو الذي رسم لاحقاً مغامرات القط الروبوت الشهير عالمياً دورايمون المعروف عربياً بعبقور.

بدأ الفنانان الشابان التعاون تحت الاسم المستعار فوجيكو فوجيو، وأقاما في شقة بطوكيو مع عدد من أبرز رسامي قصص المانغا المصورة، ومنهم أوسامو تيزوكا الذي يُعتبر والد فن المانغا الحديث.

ومن أول أعمال الثنائي فوجيكو فوجيو مغامرات كيو تارو، وهو شبح صغير يعيش مع عائلة من البشر. وحقق المسلسل نجاحاً في اليابان وخارجها، وعُرض فيلم رسوم متحركة مقتبس منه في الولايات المتحدة.

كذلك عمل موتو أبيكو منفرداً وابتكر عدداً من شخصيات المانغا ومنها مثلاً مغامرات النينجا هاتوري كون.