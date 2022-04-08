اعتراف الفنانة غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت حلقة الفنانة المصرية غادة عادل، في برنامج الفنان رامز جلال «رامز موفي ستار»، حالة كبيرة من الجدل، بعد عرضها الأربعاء.

وتسبب اعتراف غادة عادل، خلال برنامج مقالب رامز جلال، في صحة ما أثير حول فبركة الحلقات ومعرفة الضيوف بالمقلب مسبقا قبل الذهاب لتصويره.

واعترفت غادة عادل، في الحلقة أنها مرت بوعكة صحية قبل تصوير الحلقة، وكان تاريخ هذه الوعكة هو 6 مارس الماضي، ما يؤكد أن «غادة» قامت بتصوير المقلب بعد هذا التاريخ.

وتزامنا مع وعكة غادة عادل الصحية -في الأول من مارس الماضي- قام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بفضح مقالب رامز جلال، وكشف أن حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل طلب جواز السفر لتصوير حلقة «رامز موفي ستار»، وهو ما يؤكد أن الضيوف يعلمون بالمقلب قبل السفر.

وحلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

ودخلت عادل في حالة من الذهول بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلب رامز موفي ستار، قبل أن تقوم بمحاولة ضرب رامز جلال بعنف.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.