الفنان طارق الشيخ باكياً: شعرت بالنهاية وأولادي وزوجتي مش مقدّرين

المصدر: البيان

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كشف الفنان الشعبي المصري طارق الشيخ، أنه تعرض لوعكة صحية، نتيجة الضغط الشديد الذي تعرض له في عدد من المواقف، مؤكدا أنه في أحيان كثيرة يلجأ للكتمان، مما يعرضه لضغط عصبي كبير، أثر على حالته الصحية.

وأضاف طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج «سابع سما»، عبر فضائية «النهار»: «قضيت يومين في الرعاية، وأكد الأطباء ضرورة البعد عن الضغوط العصبية، والبعد عن تناول الشاي والقهوة، والحمد لله بفضل ربنا ودعوات الناس تم شفائي».

ودخل المطرب طارق الشيخ في حالة بكاء، قائلا «كنت أشعر إني مش عايز أشوف حد، وشعرت أن دي النهاية»، مضيفا «أنا في الفن ربنا سترني وشغال بشكل جيد، وأنا متضايق أن أولادي وزوجتي مش مقدرين اللي بعمله، لدي 3 أولاد وبنتين».

وتابع الشيخ «بقالي شهرين مبمسكش التليفون بتاعي»، مضيفا «أنا مش ندمان غير أنه ممكن كنت أموت بعد تعرضي لتلك الوعكة الصحية، وأنا لا أتمنى الموت لأن الموت له معاد».

وأضاف طارق الشيخ أنه «هييجي وقت إن ابني مش هينفعني ولا أنا هنفع ابني، وأقولهم قدروا تعب أبوكم عليكم، وأنا مقصرتش مع ولادي».

وتابع طارق الشيخ «أنا مش عايز أعلمهم الفن، لأن عملنا بيطلع وبينزل واللي معاه شهادة خط عمله مفتوح لكن مهنتنا بالمزاج، بينما اللي معاه شهادة حسب مزاجه هو مش حسب مزاج الناس»، مختتمًا «أقول لمراتي اهتمي بالولاد وحسسيهم بتعب أبوهم عليهم، لأنها قصرت في الناحية دي».