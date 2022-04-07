رحيل الأديب المصري مجيد طوبيا

المصدر: البيان

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توفي الكاتب والروائي المصري، مجيد طوبيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس 7 أبريل 2022، عن عمر يناهز 84 عاما.

أعلن عن ذلك الروائي فتحي سليمان، عبر موقع التواصل الاجتماعي. وفقا لـ "اليوم السابع".

ولد مجيد طوبيا في 25 مارس 1938 في محافظة المنيا، بمصر، حصل على درجة بكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972.

كما حصل مجيد طوبيا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام. بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014.