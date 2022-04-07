خبر انفصال سلاف فواخرجي يتصدر التريند والسبب مازال مجهولاً

المصدر: البيان - أحمد قوجة

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تصدر خبر انفصال النجمة السورية سلاف فواخرجي عن زوجها الفنان وائل رمضان التريند في سوريا وفي العديد من الدول العربية منذ إعلان الخبر يوم أمس.

وكانت فواخرجي قد صدمت محبيها يوم أمس بإعلانها الانفصال عن زوجها برسالة مؤثرة على صفحتها الرسمية في انستغرام.

وجاء في منشورها المؤثر جداً أن قلبها ينفطر لهذا القرار، لكنه القدر.

وختمت فواخرجي منشورها قائلة: "وائل صديقي أبو الحمزة وعلي، شكرا لك إلى يوم الدين، وأحبك إلى أبد الآبدين"،

ولم تكشف الفنانة السورية عن سبب انفصالهما الذي أثار الكثير من التساؤلات، خاصة وأنها دائما تتغنى بحبه.