سهام جلال تكشف سراً من كواليس «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية سهام جلال سراً من كواليس فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذي عُرض لأول مرة عام 1998.

وأوضحت سهام أن الفنانة غادة عادل هي من كانت ستؤدي دورها في الفيلم، مشيرةً إلى أن الأمور تغيَّرت فيما بعد أثناء التصوير.

وقالت النجمة الشهيرة، خلال لقائها أمس في برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، إن «لمياء» في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» كان سبب شهرتها في فترة التسعينات، بعد ترشيح المخرج سعيد حامد لها.

وأضافت: «دوري الأساسي كان دور عبلة بتاع غادة عادل، لكن يوم التجهيز أستاذ سعيد حامد طلب مني الوقوف بجانب محمد هنيدي، لأنني طويلة أوي، سكت، وقال: مش هينفع».

وتابعت: «فوجئت الحمد لله بإسناد دور لمياء، وفرحت جداً لأنه عجبني، ودور شقي ودمه خفيف».