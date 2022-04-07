شيرين رضا توضح تصريحاتها عن الأذان

المصدر: البيان

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أوضحت الفنانة المصرية شيرين رضا حقيقة تصريحاتها عن الأذان التي وُوجهتْ بهجوم شديد.

وردَّت شيرين على هجوم الجماهير عليها بسبب انتقاد‌ها صوت الأذان، موضحةً أن الأزمة ليست في مستوى صوت الأذان، وإنما في صوت المؤذن نفسه.

وأكدت، خلال لقائها أمس على شاشة قناة "القاهرة والناس"، أن الأذان هو أكثر شيء يقرِّب الشخص إلى الله، لذلك يجب أن يكون صوت المؤذن جميلاً.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري": "مش المفروض أي حد يأذن، لأن ده أكتر حاجة بتقربك لربنا".

وأضافت: "يعني أنا مش بعرف أغني، مش كل صوت ينفع يغني، ولا كل صوت ينفع يأذن".

وتابعت: "لازم المؤذن يكون صوته حلو، وما خُفتش من الهجوم وقتها لأني مش بقول حاجة غلط".

وأردفت: "في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مكنش هو اللي بيأذن، وإنما كان بلال عشان صوته أحلى، هو مش عيب، عشان مش كلنا لازم نعرف نعمل كل حاجة".

واختتمت حديثها قائلةً: "أنا مش ضد ربنا، ليه بيطلعوني كده، إنما أنا ضد الصوت الوحش، وليه منوحدش الأذان، وفي ناس أصواتها جميلة".

يُذكر أن شيرين رضا تشارك، خلال شهر رمضان، في مسلسل "شغل في العالي" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.