سهير رمزي تكشف حقيقة زواجها بالفنان الراحل عمر الشريف

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي حقيقة زواجها بالفنان الراحل عمر الشريف.

وأوضحت سهير، خلال لقائها اليوم على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن ما تردد حول زواجها بالشريف مجرد شائعات، لافتةً إلى أن الصحافة هي السبب في تلك الشائعات وليس الفنانين.

وقالت، أثناء حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، إن الفنان الراحل عمر الشريف كان حلماً لكل فتاة، موضحةً أنه سافر إلى الخارج بمجرد دخولها مجال الفن، وحينما عاد طلب مقابلتها شخصياً، بعد أن شاهد فيلماً لها.

وأضافت أن الفنان الراحل كان نجماً عالمياً ولا يمكن تعويضه، مشيرةً إلى أن أبسط أمانيها كانت السلام عليه فقط.

وتابعت أن الفترة التي عاد فيها عمر الشريف إلى مصر قام خلالها بمشاهدة فيلم "المذنبون"، وطلب مقابلتها شخصياً، وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمعان فيها معاً.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبني" الذي يمثل عودتها للدراما.

وتدور أحداث مسلسل " القاتل الذي أحبني" في إطار درامي كوميدي، وشارك في بطولته هاني رمزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، وياسر فرج، ورانيا منصور، ودنيا ماهر، ومحسن منصور، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، وصلاح عبد الله، ووفاء سالم، والعمل من تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.