فنانون يخطفون الأنظار بعد عرض الحلقات الأولى من دراما رمضان 2022

المصدر: القاهرة - جنا حماد

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حظي عدد من الفنانين بإشادات جماهيرية والكثير من ردود الفعل الإيجابية، وتصدر اسمهم تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقات الأولى لأعمالهم في الماراثون الرمضاني.

وجاء على رأس قائمة هؤلاء الفنانين ياسر جلال، الذي أصبح حديث الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تجسيده المتقن لشخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مسلسل «الاختيار 3: القرار».

شخصية السيسي

وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع ياسر جلال، نتيجة تقمصه للشخصية بشكل متقن من خلال الانفعالات ولغة الجسد ونبرة الصوت، حيث يقدم جلال شخصية الرئيس السيسي، في الفترة التي عُين فيها وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلفاً للمشير محمد حسين طنطاوي، في وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، عام 2012.

واتفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأداء الاحترافي لياسر جلال، وخاصة براعته في أداء الشخصية بنفس نبرة صوت الرئيس السيسي.

ويعد مسلسل «الاختيار» العمل الأضخم إنتاجاً في الدراما المصرية، وتدور أحداثه حول ما حدث في الـ 10 سنوات الأخيرة، ويدور العمل في إطار تشويقي بمشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل «العائدون»

وينضم لقائمة الفنانين الذين استحوذوا على إشادة الجمهور، الفنان المصري محمد فراج،

فرغم ظهوره كضيف شرف في ثانية حلقات مسلسل «العائدون» وتجسيده لدور «أبو مصعب»، وهو أحد أعضاء تنظيم داعش ويقوم بالتعاون مع ضابط المخابرات المصرية عمر يجسده أمير كرارة، وعقب كشف أمر الأول يقوم التنظيم بتنفيذ حكم الإعدام فيه حرقاً.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء فراج المؤثر بعد أن حبسه تنظيم داعش داخل صندوق حديدي مفرغ وقاموا بإشعال النار في جسده، حيث نفذ محمد فراج المشهد ببراعة شديدة، خاصة مع انتظار تنفيذ المشهد حرقاً، واتفق جمهور السوشيال ميديا بأنه رغم قلة الحوار لكن لغة العيون والجسم لمحمد فراج أشعرت المشاهد بأن مشهد الحرق حقيقي.