زواج في البيت الأبيض نوفمبر المقبل

المصدر: البيان

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يستضيف الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى حفل زفاف نادر في البيت الأبيض لحفيدتهما نعومي بايدن.

وستحتفل حفيدة بايدن الأكبر البالغة من العمر 28 عاما، وخطيبها بيتر نيل، 24 عاماً، في أكثر الأماكن تميزاً في الولايات المتحدة.

قالت بايدن إنها "ممتنة إلى ما لا نهاية" لـ "نانا وبوب" على هذا التكريم.

وأعلنت بايدن؛ خريجة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا وابنة هانتر بايدن وكاثلين بول، خطوبتها على نيل، طالب القانون بجامعة بنسلفانيا، في سبتمبر الماضي.

وستكون السيدة بايدن خامس عروس تقيم حفل زفاف في البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، بحسب "يرونيوز".

الحفل السابق كان في العام 2008، عندما احتفلت جينا بوش هاجر، ابنة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، بعد شهر من زواجها في تكساس.

منذ أول حفل زفاف في البيت الأبيض في العام 1812 بين أخت السيدة الأولى دوللي ماديسون وتوماس تود، شارك حينها معظم أفراد الأسرة المقربين من الزوجين.

كان حفل زفاف نيلي غرانت، ابنة الرئيس يوليسيس غرانت، في مايو 1874، يعتبر الحدث الأكثر تفصيلاً على الإطلاق في البيت الأبيض في ذلك الوقت.

اجتمع مئتان وخمسون ضيفاً في الغرفة الشرقية، المزينة بباقات من الزهور البيضاء وفستان نيلي الساتان الأبيض بطول ستة أقدام. ومع ذلك، مثل العديد من حفلات الزفاف، كان الأمر مرهقًا أيضًا. وقيل إن السيد والسيدة جرانت قلقان بشأن زواج ابنتهما البالغة من العمر 19 عامًا من الدبلوماسي ألغرنون سارتوريس.

تضمنت حفلات الزفاف الأخيرة في البيت الأبيض حفلات زفاف ليندا بيرد جونسون ابنة الرئيس ليندون جونسون، التي تزوجت تشارلز سبيتال روب في حدث كبير في الغرفة الشرقية في العام 1967. وفي العام 1971، تريشيا نيكسون ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون وبات نيكسون، كان أول من أقام حفل زفاف في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

كان حفل الزفاف الأخير في البيت الأبيض، في العام 2013، واحدًا من ثلاث حفلات زفاف من غير عائلة الرئيس. عندما تزوج بيت سوزا، الذي كان كبير مصوري البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، من باتي ليز في حديقة الورود.