صورة للفنانة عبلة كامل على إحدى موائد الرحمن تثير القلق

المصدر: البيان

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على موائد الرحمن تجلس الفنانة عبلة كامل وسط مجموعة كبير من الناس .. صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت قلق الكثيرين على حالة الفنانة.

فقد زعم البعض أنها كانت في إحدى موائد الرحمن، إلا أنه تبين أن الصورة قديمة، وهي من كواليس تصوير أحد المسلسلات.

وفي حين لم تعلق عبلة كامل على الأمر، غير أن طليقها الفنان أحمد كمال أكد أن الحساب، الذي نشر الصورة على إنستغرام، مزيف، كاشفاً أن الصورة من كواليس تصوير مسلسل "سلسال الدم" مع فريق العمل.

كما نفى ما تردد حول اعتزالها الفن، مشدداً على أنها تفضل الابتعاد حالياً عن التمثيل لكنها لم تعتزل تماماً وقد تعود إلى الساحة الفنية في حال تحسنت أوضاعها، وفق صحف محلية وفق العربية نت.

يشار إلى أن الحساب كان نشر الصورة مرفقة بتعليق: "كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي، أنا أتابع تعليقاتكم الجميلة شكراً لكم".

ومسلسل "سلسال الدم"، الذي كان يعرض على قناة "أم بي سي" بأجزائه الخمسة، كان آخر أعمال عبلة كامل.

وقد شارك فيه مجموعة من الفنانين منهم رياض الخولي ورامي وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هاني.