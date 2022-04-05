حلمي بكر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: شيرين عبدالوهاب حامل ولم تنفصل عن زوجها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مفاجأة من العيار الثقيل حلمي بكر تتعلق بعلاقة الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حساب حبيب قال حلمي بكر في تصريحات تلفزيونية، إن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: "لم يحدث على الإطلاق".

وأكد صحة حديثه بأن دليل عدم طلاق شيرين عبدالوهاب من حساب حبيب، هو ظهور علامات الحمل عليها، خلال حفلها الأخير في الكويت.

وقال حلمي بكر خلال مشاركته في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحا أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، وأنا أخبرتها بالعدول عن قرارها، لأن «الجمهور لا يعتزله ولا نعتذره».

وكشف «بكر» تفاصيل طرده لشقيقته من لجنة اختبارات الغناء، موضحا «أنا طردتها من لجنة الاختبارات لأن صوتها وحش، وأنتي سمعاني دلوقتي وأنا بقولك صوتك وحش أهو» وفق صحف مصرية.

وحلمي عيد محمد بكر ولد في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي،وبدأ حلمي بكر حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية.

إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة لهوأثناء وجوده بالجيش حضرت الفنانة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة، وكان بكر مشهورًا في كتيبته العسكرية بعشقه للموسيقى.

عندما استمعت وردة إلى بعض ألحانه أعجبت بها وقررت تقديمه إلى الأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك وقام حلمي بكر بتلحين أغنية «كل عام وانتم بخير» التي أعطاها له الشجاعي، وسُجلت هذه الأغنية في الإذاعة بصوت المطرب عبداللطيف التلباني وحققت نجاحًا كبيرًا، ثم قام بعد ذلك بتلحين أغنية «لا يا عيوني» للمطرب ماهر العطار، ومن وقتها لمع اسم حلمي بكر كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال الفنية.

وبلغ الرصيد الفني لحلمي بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي وتاريخ حلمي بكر «المشاكس» يمتلئ بمشكلات تنافس تاريخه الفني بجدارة.