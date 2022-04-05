إسبانيا تدعو إيلون ماسك لزيارتها بعد تصريحاته عن الطاقة الشمسية

المصدر: وكالات

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وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الدعوة إلى المليادير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة إسبانيا، بعد تصريحات الأخير عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن قدرته على تغذية أوروبا بالكامل بالكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سانشيز قوله في رسالة عبر موقع تويتر إنه على ماسك الحضور إلى إسبانيا لكي يرى استثماراتها الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية.

ورداً على تصريحات سابقة لماسك مؤسس ورئيس شركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا قال سانشيز "نحن نرحب بالمستثمرين في إسبانيا".