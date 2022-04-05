نجوم وفنانو الخليج يعزون المنتج باسم عبدالأمير في وفاة والده

المصدر: دبي-البيان

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سارع فنانو الخليج ومتابعون وجمهور على قنوات التواصل الاجتماعي لتقديم واجب العزاء للمخرج والفنان باسم عبدالأمير بعد نبأ وفاة والده يوم أمس الاثنين.

ونشرت الفنانة حياة الفهد عبر حسابها في "انستغرام" خبر وفاة والد الفنان والمنتج باسم عبد الأمير، وكتبت: "أتقدم بتعازينا الحارة إلى الأخ المنتج الأستاذ باسم عبد الأمير في وفاة والده، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بفسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله". وقد تم تأكيد مصاب المنتج عبر حساب الأمير الرسمي بمنصتي "تويتر" و"انستغرام"، أكد فيه رحيل والده لمثواه الأخير.

من جهتها، قدمت الفنانة فخرية خميس عبر حسابها على "انستغرام" تعازيها للأمير، وقالت: "إنتقل إلى رحمة الله تعالى والد الاستاذ المنتج الأخ والفنان النجم باسم عبدالأمير.. عظم الله لكم الأجر في فقيدكم الغالي أخي أبو أحمد .. تعازينا للأسرة الكريمة".

كما وتفاعل العديد من الفنانين في الوسط الفني بالكويت مع مصاب المنتج الأمير، حيث أعربت الفنانة إلهام الفضالة، التي تتصدر بطولة أحد الأعمال الدرامية الرمضانية من إنتاج باسم عبدالأمير، عن تعازيها لعائلة الأمير عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وقامت الفنانة شجون الهاجري بالمثل. فضلاً عن سيل التعازي من فنانين آخرين من أمثال المخرجة هيا عبدالسلام، حسين المهدي، الممثلة المصرية شيماء سيف، المطرب عادل محمود، والممثل والمخرج المسرحي البحريني عبدالله مالك، والفنان خالد أمين.

كما وسارع فنانون من الوسط الفني بدولة الإمارات لتقديم التعازي لعائلة الأمير على منصة "انستغرام"، ومنهم الممثلة فاطمة الحوسني، والممثل أحمد الجسمي، والمطربة بلقيس فتحي، والفنان حبيب غلوم، وغيرهم.

من جهة أخرى، تلقى الفنان والمنتج باسم عبدالأمير التعازي على منصة "تويتر"، قدم فيها فنانون ومتابعون أحر التعازي لمصابه الجلل؛ ومنهم المطرب والملحن عبدالعزيز الويس، الفنان يوسف البلوشي، المخرج الإماراتي هاني الشيباني، وآخرون.

يجدر الذكر أن الفنان والمنتج باسم عبد الأمير قد قدّم العديد من الأعمال، واتجه مؤخراً للإنتاج، وله العديد من الأعمال، وهو والد الفنانين فهد باسم وطلال باسم عبدالأمير.