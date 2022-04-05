مشاهير الغناء «أبطال» في الماراثون الرمضاني

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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مضمون المسلسل يُختزل، بجانب تفاصيله، في أغنية تشكل تتر عمل جديد في الموسم الرمضاني. تلك هي الحال الواضحة بجلاء في الأعمال الرمضانية أخيراً، وهو ما ينطبق على الموسم الحالي، فمن خلالها تبرز أسماء مشاهير الغناء في العالم العربي ليكون سماعهم دعوة لمشاهدة ما يدور في العمل. وبهذا تلعب هذه التترات دور بطولة من نوع مختلف يوازي بأهميته أدوار أبطال المسلسلات الذين يتنافسون على جذب الجمهور من خلال الماراثون الرمضاني 2022، والتي برز فيها فنانون أمثال حسين الجسمي وعلي الحجار وأليسا وآخرين.

مشاركات

على الرغم من أن أغنية التتر مترافقة مع العمل إلا أنها إبداع منفصل بالكلمات والألحان والغناء، ولكن ما يميزها عن أغاني الفنان بأنها أنتجت لتشكل جزءاً مختلفاً من تجربته الفنية. ومن بين أبرز الفنانين المشاركين في تترات هذا العام يُشارك الفنان حسين الجسمي الذي يؤدي أغنية تتر مسلسل «وسط البلد»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود طلعت. ويشارك في حلقات هذا المُسلسل عدد من الفنانين منهم سميرة عبد العزيز، جمال عبد الناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك وغيرهم.

أما الفنان علي الحجار الذي كان غائباً عن غناء تترات المسلسلات فيعود في هذا الموسم الرمضاني من خلال تتر مُسلسل «جزيرة غمام» لطارق لطفي ومي عز الدين، ولا يقتصر دور الحجار في هذا العمل على غناء التتر بل يُغنى 10 رباعيات داخل المسلسل.

«شغل عالي»

كما أن الفنانة فيفي عبده لم تكتفِ ببطولة مسلسل «شغل عالي»، بل غنت تتر المسلسل وهي من ألحان محمد يحيى وكلمات حسين محرم وتوزيع جيزو وميكساج وماستر ماهر صلاح. لتقف في مكان آخر من العمل وتمثل بجانب شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

تنوع

أغنية «ضمائر» هي أغنية اللبنانية إليسا لتتر المُسلسل السوري «ظل»، والذي شارك فيه جمال سليمان وعبد المنعم عمايري ويوسف الخال، وجهاد سعد، وآخرون، وفي هذا التتر تعاونت إليسا مع الشاعر أحمد مرزوق والمُلحن محمد رحيم والموزع عادل حقي.

كما تغني مواطنتها نانسي عجرم تتر مُسلسل «يوتيرن» لريهام حجاج، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

«أمل فاتن حربي»

أما أنغام فتُشارك بغناء تتر مُسلسل «أمل فاتن حربي» لنيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد جمال العدل، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد جمال العدل.