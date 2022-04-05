باتيست والثنائي «سونيك» أبرز فائزي «غرامي»

المصدر: لاس فيغاس - أ ف ب

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حصد عازف البيانو الأمريكي الأفريقي جون باتيست والثنائي «سيلك سونيك» أكبر عدد من جوائز «غرامي» الموازية بأهميتها موسيقياً لمكافآت الأوسكار سينمائياً، في احتفال أُقيم مساء الأحد في لاس فيغاس.

وافتتح الثنائي سيلك سونيك الاحتفال الرابع والستين لتوزيع جوائز «غرامي» الموسيقية، الذي أرجأه المنظمون بعدما كان مقرراً في 31 يناير بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 ونقلوه إلى لاس فيغاس.

وبعد افتتاح الأمسية، عاد الثنائي المؤلف من برونو مارس وأندرسون باك، اللذين يستوحيان أعمالهما وملابسهما مما كان سائداً في سبعينيات القرن الفائت إلى مسرح «إم جي إم غراند غاردن أرينا» لتلقي جائزتي «أغنية العام» و«تسجيل العام»، وهما من الجوائز الرئيسية في «غرامي».

وفي هذه المناسبة، قال جون باتيست:«أنا مقتنع بأن لا وجود لأفضل فنان وأفضل موسيقي وأفضل راقص وأفضل ممثل. فنون الابتكار ذات طابع ذاتي وتمسّ الناس في وقت معين من حياتهم يكونون فيه بأمس الحاجة إليها».