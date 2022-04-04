النجمان الكوريان هيون بين وسون يي جين يعقدان زفافهما في حفل خاص

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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بعد عدة أدوار جمعتهما في مسلسلات تلفزيونية على الشاشة، عقد النجمان الكوريان، الممثل هيون بين، والممثلة سون يي جين، مساء يوم الخميس الماضي زواجهما في حفل خاص بفندق غراند واكرهيل سيول، بكوريا الجنوبية، بحضور والدي العروسين وأقاربهما وأصدقائهما.

وأفادت صحيفة «كوريا هيرالد» بأن الحفل بدأ في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس، وأن الممثل يانغ دونغ-غون، وهو صديق قديم لـ«هيون»، سيلقي كلمة التهاني.

وبعد مشاركة النجمين في بطولة فيلم «التفاوض» في عام 2018، والمسلسل التلفزيوني «هبوط طارئ للحب» في عام 2019، أكدا أنهما كانا على علاقة منذ بداية عام 2021. ثم في فبراير، بعد علاقة استمرت عامين، أعلنا أنهما سيتزوجان في مارس.

ويبلغ هيون بين من العمر 39 عاماً بينما تبلغ سون يي جين 40 عاماً.

وكان هيون قد صنع اسمه في العديد من المسلسلات التلفزيونية الضخمة، بما في ذلك المسلسل الكوميدي «دون توقف 4» عام 2004، والكوميديا الرومانسية «محبوبتي سام سون» عام 2005 ومسلسل الرومانسية الخيالية «الحديقة السرية» عام 2011.

أما سون، فقد برزت بعد أدوارها الثلاثة «كونشرتو عاشق» عام 2002 و«الكلاسيكية» عام 2003، وكذلك «لحظة للذكرى» عام 2004، وكل منها يعد من روائع الأفلام الرومانسية الكورية الجنوبية. وتؤدي سون دور البطولة في مسلسل الدراما «39».