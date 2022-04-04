شوفوا حد يتجوزها ويخلصنا منها .. فنانة شابة تهاجم منة عرفة

المصدر: البيان

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تصدرت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، خاصًة بعد ظهورها إعلاميًا لأول مرة بعد الانفصال وتحدثها عن محمود المهدي.

وقالت الفنانة منة عرفة، عن محمود المهدي، «أنا بحبه جدًا، وبكن له كل الاحترام والتقدير، وزعلانه أكيد من اللي حصل»، مضيفة: «إحنا أول مرة أعلنا الانفصال مكنش الطلاق لسه تم، خدنا قرار الانفصال عن بعض بس محصلش رسميًا على الورق، والمرة ديه إحنا ماشيين في الإجراءات لأن فيه تفاصيل ما بينا كتير لازم نخلصها الأول عشان يتم الانفصال»، وذلك خلال استضافتها في برنامج «سابع سما»، وفقا لصحيفة الوطن.

من جانبها شنت الفنانة منة جلال، هجومًا حادًا على منة عرفة، بعد رفض الأخيرة تدخل الفنانة إلهام شاهين في مشاكلها الفنية التي تصدرت الساحة مؤخرًا وأثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت منة جلال، على صفحتها في فيسبوك، قائلة: «منة عرفة أنتي رصيدك إيه عشان تتكلمي بالطريقة دي وبالأسلوب غير المحترم في برنامج، على النجمة إلهام شاهين».

وأضافت منة جلال في رسالتها لـ منة عرفة، قائلة: «طب حتى احترمي فرق السن وقولي أستاذة مش أنتي»، متابعة «شوفوا لها حد يتجوزها ويخلصنا.. إيه الأسلوب ده؟!.. اتعلمي حتى من الأجيال اللي قبلك عشان تعرفي تحترمي النجوم الكبار.. مرار طافح بجد».

وكانت منة عرفة، قد استنكرت موقف الفنانة إلهام شاهين، وفرض رأيها فيما يتعلق بالمشاهد الساخنة في الأعمال الفنية، لا سيما وأنها انفصلت عن زوجها الفنان محمود المهدي منذ شهر تقريبًا بسبب تلك الأزمة، حيث قالت في حوارٍ تليفزيوني مؤخرًا في رسالة لـ إلهام شاهين: «احتفظي برأيك لنفسك.. محدش طلب رأيك هو إحنا لازم نتباس ونتحضن عشان نمثل».