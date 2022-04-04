"هو ده حب".. رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع ردة فعل ياسمين صبري برامز موفي ستار

المصدر: البيان

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أثارت ردة فعل الفنانة المصرية ياسمين صبري ببرنامج "موفي ستار" تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت النجمة المصرية وغير مصدقة للذي حدث معها متسائلة عن حقيقة الأحداث التي خاضتها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو للحظة اكتشاف ياسمين صبري حقيقة المقلب، بعد أن كشف مقدم البرنامج، الفنان رامز جلال، عن وجهه، وظهرت الفنانة وهي تقول: "لا لا ثانية واحدة يا جدعان.. أنا تعبت ومش عارفة افتح عيني.. هو التمساح ده بجد؟" حيث ظهرت في الفيديو وهي تصرخ بصوت عال عندما شاهدت التمساح في البحيرة التي أسفل الكوبري الذي علقت عليه السيارة.

ورد عليها رامز جلال بالقول: "التمساح بجد، والكوبري بجد، والثعبان بجد.. بنحب ياسمين"، لتقول له: "هو ده حب".

وتوجه رامز لها قائلا: "إحنا اللي بنحبه بنمرمطه"، لترد عليه ياسمين: "أنا خوفت أنا اتبهدلت.. فان دام ده جميل ولذيذ أوي.. رامز جلال نجم اليوتيوب ده مخه راكب بالشقلوب".