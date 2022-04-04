دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن تبعات انفصالها عن عمرو دياب

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني لأول مرة عن تبعات انفصالها عن الفناة عمرو دياب، مشيرة إلى أنها تعرض لأزمات صحية قوية بعد الانفصال.

وأوضحت النجمة المصرية في برنامج «أدينا بندردش»، مع الإعلامية شيرين عرفة، أن انتقادات الجمهور لعلاقتها مع عمرو دياب «كانت غير إنسانية».

وأضافت: «أنا عامة لا أركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتي، ولكن كل ما يهمني هم أهلي».

وكشفت قائلة: «بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة، وأثناء وجودي في مهرجان الجونة، قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي للمستشفى».

وأكدت أنها «تشعر بأن الله يحبها ويحميها من كل المشاكل التي تتعرض لها».