بسبب مشهد من "توبة".. اتهامات لماجد المصري بخدش الحياء

المصدر: البيان

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أثار مشهد من مسلسل "توبة" للفنان ماجد المصري جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.

واتهم منتقدو المصري النجم الشهير بخدش الحياء والخروج عن اللياقة والآداب العامة أثناء تأدية المشهد.

واشتمل المشهد المثير للجدل مكالمة هاتفية بين الفنان وإحدى السيدات التي تؤدي دوراً في المسلسل.

ورأى كثيرون أن العبارات التي تلفَّظ بها ماجد تُعدُّ نوعاً من الإيحاءات الخادشة للحياء، خاصة أن العمل يُعرض في شهر رمضان الكريم.

وتدور أحداث المسلسل حول الفنان عمرو سعد، الذي يجسد شخصية "توبة"، وزوجته في العمل هي شخصية تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد، في إطار اجتماعي شعبي.

والمسلسل من إخراج أحمد صالح، ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويشارك في بطولته أحمد بدير، ودياب، وصبا مبارك، وكريم عفيفي، وآخرون.