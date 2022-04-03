صنّاع مسلسل «دنيا تانية»: الرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل

المصدر: دبي ـ البيان

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أصدر صناع مسلسل «دنيا تانية»، الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي، بياناً عاجلاً للرد على قرار المجلس الأعلى للإعلام في مصر بحظر عرض الحلقة الأولى من العمل لاحتوائها على مشاهد «غير لائقة».

وذكر البيان: «بالغ احترامنا للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع، والتي لا نختلف عليها بأي حال، ولكن للأسف الشديد تم الحكم على مسلسل «دنيا تانية» بشكل غير صحيح استناداً فقط على نهاية الحلقة الأولى، والتي لم تكفِ لمعرفة باقي أحداث المسلسل».

وأضاف البيان: «وبالتالي فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل.. لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية. ولكم جزيل الشكر».