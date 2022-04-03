شيرين رضا تتألق في «شغل في العالي»

المصدر: دبي ـ البيان

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يبدو أن الفنانة شيرين رضا، قررت أن تضع بصمة خلال الماراثون الرمضاني، وذلك بعدما تألقت في بداية الحلقة الأولى من مسلسل «شغل في العالي»، والتي شاركتها في بطولته الفنانة فيفي عبده.

خطفت شيرين رضا، أنظار الجمهور إليها، في إطلالتها الأولى من مسلسل «شغل في العالي»، بعدما ظهرت وهي تقوم بدور سيدة تحاول إيقاع أحد الرجال في غرامها، من أجل النصب عليه، وهو «بيومي فؤاد».

جاء ضمن أحداث الحلقة، ظهور شيرين وهي تنجح في النصب على «بيومي»، الذي يجسد دور تاجر في سوق السمك، وهي سيدة فائقة الجمال، ما جعل «بيومي» يحاول البحث عنها، بعدما صدم سيارته بسيارتها.

وتجسد النجمة شيرين رضا، شخصية الصديقة الأنيقة الجذابة التي تنتمي للطبقة الراقية، بينما تجسد النجمة فيفي عبده شخصية تنتمي لطبقة شعبية، ويخلق التفاوت بين الشخصيتين، عدداً من المفارقات والمواقف الكوميدية.

وتجتمع الصديقتان على الرغبة في الانتقام من الرجال، وتخططان للقيام بعدد من عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشخصيات، التي يجسدها مجموعة من النجوم، يشاركون كضيوف شرف بالمسلسل، من بينهم النجمان بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو.

مسلسل شغل في العالي، من بطولة فيفي عبدة وشيرين رضا ومروان يونس، ومن المقرر أن يظهر ضمن الأحداث عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من إخراج مرقص عادل، ومن تأليف حسين مصطفي محرم.