«أحلام سعيدة».. كوميديا وأحداث مشوقة

المصدر: دبي ـ البيان

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بعد سنوات من الأعمال الجادة، تعود النجمة يسرا إلى اللايت كوميدي، من خلال مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي تقدم فيه يسرا شخصية فريدة، وهي امرأة أرستقراطية تحب جمع التحف، وتتحدث الفرنسية بطلاقة، لكن على الجانب الآخر، تكاد تغرق في الديون، وهي المفارقة التي تثير الكوميديا في المسلسل.

الكوميديا أيضاً تأتي من الاستعلاء الذي تعامل به يسرا الجميع، فلا يوجد خادمة في منطقة الزمالك ترغب في العمل لديها، والجيران لا يطيقونها أيضاً، وفي نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، تحدث مفاجأة، تؤسس للقادم من الأحداث.

«أحلام سعيدة» من تأليف هالة خليل (نوَّارة - أحلى الأوقات)، وإخراج عمرو عرفة، الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

ويشارك يسرا في بطولة المسلسل، غادة عادل ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

يحكي «أحلام سعيدة» قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف، وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.